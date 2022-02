Volley femminile, Champions League: le qualificate ai quarti, ci sono Conegliano e Monza. Possibili avversarie e teste di serie (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Si è delineato il quadro delle squadre qualificate ai quarti di finale della Champions League 2021-2022 di Volley femminile. Ad avere staccato il biglietto per la fase a eliminazione della massima competizione europea sono state le vincitrici dei cinque gironi e le tre migliori seconde classificate. L’Italia avanza nel torneo con due squadre: Conegliano, detentrice del titolo, si è imposta nel gruppo E con sei successi in altrettante partite disputate e sarà testa di serie nel sorteggio; Monza, che al suo esordio nella kermesse è riuscita a chiudere al secondo posto nel gruppo B alle spalle del VakifBanK Istanbul (4 vittorie) e a essere ripescata. Novara è stata invece eliminata: seconda nel gruppo C alle spalle della ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Si è delineato il quadro delle squadreaidi finale della2021-2022 di. Ad avere staccato il biglietto per la fase a eliminazione della massima competizione europeastate le vincitrici dei cinque gironi e le tre migliori seconde classificate. L’Italia avanza nel torneo con due squadre:, detentrice del titolo, si è imposta nel gruppo E con sei successi in altrettante partite disputate e sarà testa dinel sorteggio;, che al suo esordio nella kermesse è riuscita a chiudere al secondo posto nel gruppo B alle spalle del VakifBanK Istanbul (4 vittorie) e a essere ripescata. Novara è stata invece eliminata: seconda nel gruppo C alle spalle della ...

