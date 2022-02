Volley | Champions League 2022 | Trentino vince e passa il turno a braccetto con Perugia Sconfitta senza conseguenze per Civitanova

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Tre le italiane impegnate nella serata dedicata alla sesta ed ultima giornata della fase a gironi delladimaschile. Importante la vittoria dellaItas in Francia, in casa del Cannes: il 3-1 (23-25; 9-25; 29-27; 14-25) della banda di coach Angelo Lorenzetti vale infatti il miglior piazzamento tra le seconde classificate e la qualificazione ai quarti di finale. Il migliore è un eccezionale Daniele Lavia che mette a segno addirittura 24 punti. Nessun patema in casa per la Sir Sicoma Monini, presente nel raggruppamento E proprio assieme ai connazionali. Il Fenerbache è sconfitto per 3-0 (25-17, 25-21, 25-17). Tante rotazioni per gli umbri, il miglior marcatore è Matthew John Anderson con 13 punti. In chiusura di serata ...