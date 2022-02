Vite al Limite: ricordate Ryan Wagner? Pesava 325kg, il drammatico epilogo della sua storia lascia tutti senza fiato (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Si era rivolto al Dottor Nowzaradan perchè in forte obesità, ricordate Ryan Wagner? L’epilogo della sua storia a Vite al Limite spiazza tutti. A Vite al Limite pazienti in una condizione di forte obesità si rivolgono al dottor Nowzaradan per dare una svolta alla loro vita e cambiare radicalmente il proprio aspetto fisico. Tanti sono i L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Si era rivolto al Dottor Nowzaradan perchè in forte obesità,? L’suaalspiazza. Aalpazienti in una condizione di forte obesità si rivolgono al dottor Nowzaradan per dare una svolta alla loro vita e cambiare radicalmente il proprio aspetto fisico. Tanti sono i L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

