VIDEO Sci di fondo, l’arrivo sul traguardo della Team Sprint maschile: Klaebo è imprendibile (Di mercoledì 16 febbraio 2022) I pronostici sono stati rispettati: nella Team Sprint di sci di fondo la Norvegia ha conquistato la medaglia d’oro, trascinata da Erik Valnes e Johannes Hoesflot Klaebo, davanti ai finlandesi Iivo Niskanen e Joni Maki e ai due Alexander russi, Bolshunov e Terentev. Gara segnata da un’eccessiva discontinuità di rendimento per i due azzurri, Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino, che hanno chiuso al sesto posto. Decisiva, in negativo, la quinta frazione che ha visto protagonista De Fabiani nella quale ha perso molto contatto dai primi, irraggiungibile. Irraggiungibile, per gli avversari, lo è stato anche Klaebo nello Sprint sul rettilineo finale; il norvegese aveva evidentemente ancora qualche energia nascosta, e l’ha mostrata tutta alla fine staccando i due inseguitori. Sci di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) I pronostici sono stati rispettati: nelladi sci dila Norvegia ha conquistato la medaglia d’oro, trascinata da Erik Valnes e Johannes Hoesflot, davanti ai finlandesi Iivo Niskanen e Joni Maki e ai due Alexander russi, Bolshunov e Terentev. Gara segnata da un’eccessiva discontinuità di rendimento per i due azzurri, Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino, che hanno chiuso al sesto posto. Decisiva, in negativo, la quinta frazione che ha visto protagonista De Fabiani nella quale ha perso molto contatto dai primi, irraggiungibile. Irraggiungibile, per gli avversari, lo è stato anchenellosul rettilineo finale; il norvegese aveva evidentemente ancora qualche energia nascosta, e l’ha mostrata tutta alla fine staccando i due inseguitori. Sci di ...

