VIDEO | L’ULTIMO ALLENAMENTO DEL NAPOLI PRIMA DEL BARCELLONA (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il NAPOLI oggi al Konami Training Center di Castel Volturno, ha svolto L’ULTIMO ALLENAMENTO PRIMA della partenza per BARCELLONA. Gli azzurri scenderanno in campo domani alle 18:45 contro i blaugrana per la sfida dei sedicesimi di finale di Europa League. In ALLENAMENTO era assente Victor Osimhen a causa di un affaticamento al ginocchio destro. #sscNAPOLI #BARCELLONANAPOLI #NAPOLI #NAPOLIcalcio #europaleague Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Iloggi al Konami Training Center di Castel Volturno, ha svoltodella partenza per. Gli azzurri scenderanno in campo domani alle 18:45 contro i blaugrana per la sfida dei sedicesimi di finale di Europa League. Inera assente Victor Osimhen a causa di un affaticamento al ginocchio destro. #ssccalcio #europaleague

