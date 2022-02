VIDEO Curling, Italia-Danimarca 10-3 highlights Olimpiadi: gli azzurri vincono ma il successo della Cina li elimina (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nemmeno il tempo di esultare per il nettissimo successo (10-3) sulla Danimarca, che l’Italia del Curling maschile ha dovuto salutare la sua avventura ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. La nostra Nazionale è stata in grado di schiantare gli scandinavi e infilare la terza vittoria dopo Svizzera e USA, ma il sogno della qualificazione verso le semifinali è stato immediatamente spezzato. La Gran Bretagna, infatti, ha piegato la Russia (8-6), mentre la Cina ha la meglio sulla Svizzera (6-5) questo successo ci costa a carissimo prezzo. L’Italia paga a caro prezzo un inizio troppo lento di questo torneo, avendo dato la sensazione di avere ingranato la giusta marcia e amalgama solamente nelle ultime uscite. Andiamo, quindi, a rivivere il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nemmeno il tempo di esultare per il nettissimo(10-3) sulla, che l’delmaschile ha dovuto salutare la sua avventura ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. La nostra Nazionale è stata in grado di schiantare gli scandinavi e infilare la terza vittoria dopo Svizzera e USA, ma il sognoqualificazione verso le semifinali è stato immediatamente spezzato. La Gran Bretagna, infatti, ha piegato la Russia (8-6), mentre laha la meglio sulla Svizzera (6-5) questoci costa a carissimo prezzo. L’paga a caro prezzo un inizio troppo lento di questo torneo, avendo dato la sensazione di avere ingranato la giusta marcia e amalgama solamente nelle ultime uscite. Andiamo, quindi, a rivivere il ...

