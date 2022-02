(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Marcoacquistaneldi The Sandbox. Uno spazio virtuale totalmente privato da condividere con i tifosi. Il mercato delsta diventando sempre più importante e tanti si stanno avvicinando a questa nuova forma di investimento. Si, perché come spazio per il divertimento e la socialità è da tempo che esistono tanti tipi di, senza nemmeno scomodare Second Life basti pensare al fenomeno Habbo che qualche anno fa era molto conosciuto dagli utenti. Ora c’è anche il primo calciatore ad investire sulle lottizzazioni virtuali, ci ha pensato Marcore. “Da poco mi sono avvicinato all’incredibile mondo della tecnologia blockchain e del. Ho ...

Advertising

Gabrioc : RT @CalcioFinanza: Marco Verratti compra un’isola nel metaverso - glooit : Marco Verratti compra un’isola esclusiva su The Sandbox! leggi su Gloo - CalcioFinanza : Marco Verratti compra un’isola nel metaverso - infoitsport : Verratti compra un’isola privata, nel metaverso - napolipiucom : Verratti compra un'isola privata, nel metaverso #Metaverso #TheSandbox #Verratti #ForzaNapoliSempre… -

Ultime Notizie dalla rete : Verratti compra

Ma cosa c'è dietro all'acquisto? Emmeciquadro - Speciale n°19/ Dalla domesticazione delle piante agli OGMacquista isola nel Metaverso: parla l'esperto Comandini Gian Luca Comandini , ...Marcoun'isola esclusiva su The Sandbox! Marcoè il primo calciatore al mondo ad acquistare pubblicamente un appezzamento di terreno su The Sandbox 436 Visualizzazioni totali 9 ...Marco Verratti acquista un’isola nel metaverso di The Sandbox. Uno spazio virtuale totalmente privato da condividere con i tifosi. Il mercato del metaverso sta diventando sempre più importante e tanti ...Acquisto piuttosto inusuale per il centrocampista del Psg e della Nazionale italiana, Marco Verratti. Come riporta Cointelegraph, è infatti diventato il primo giocatore ad investire nel metaverso, ...