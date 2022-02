Venezia, UFFICIALE: grave infortunio per Lezzerini. Stagione finita (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Venezia FC comunica che, alla luce degli esami strumentali effettuati a seguito della partita di sabato sera contro il Torino, match valido... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 16 febbraio 2022)FC comunica che, alla luce degli esami strumentali effettuati a seguito della partita di sabato sera contro il Torino, match valido...

Serie A, UFFICIALE: lesione completa - Intervento chirurgico per il portiere Di seguito il comunicato ufficiale: 'Venezia FC comunica che, alla luce degli esami strumentali effettuati a seguito della partita di sabato sera contro il Torino, match valido per la Giornata 25 del ...

Venezia, UFFICIALE: grave infortunio per Lezzerini. Stagione finita Calciomercato.com Venezia, UFFICIALE: grave infortunio per Lezzerini. Stagione finita Venezia FC comunica che, alla luce degli esami strumentali effettuati a seguito della partita di sabato sera contro il Torino, match valido per la Giornata 25 del campionato di Serie A 2021/2022, Luca ...

UFFICIALE – Tegola Lezzerini: si opera in Finlandia, lunghissimo stop! I controlli hanno evidenziato la lesione del tendine del retto femorale destro. Di seguito il report ufficiale del Venezia. IL COMUNICATO – "Venezia FC comunica che, alla luce degli esami strumentali ...

