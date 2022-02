Valentina Ferragni | vacanze in montagna con una borsa peluche morbida e chic

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Firmata Prada, dall'iconica forma a mezzaluna, la mini bag scelta dall'influencer per completare il suo look è l'accessorio perfetto per una giornata sulla neve, grazie al morbidissimo shearling. L'articolo proviene da DireDonna.

I nuovi protagonisti di MTV Cribs Italia Dopo Riki eNappi, entreremo nelle case di: Dal ... fondatrice di The fashion fruit e migliore amica di Chiara; Nina Rima "modella bionica", ...Tra queste il post con più interazioni nel mese di gennaio è relativo a "un elogio alla normalità" da parte di, che durante una cena si sbottona i jeans troppo stretti e pubblica ...Nelle ultime settimane prima dell’arrivo della primavera, Valentina Ferragni si gode una meritata vacanza sulla neve di St. Moritz, in compagnia del fidanzato Luca Vezil. E, tra una discesa e l’altra ...Lo sa bene Valentina Ferragni che abbraccia il trend di stagione e sfoggia per una giornata in baita una borsa Prada super cool a cui non riusciamo a smettere di pensare. A fornirci il dolce desiderio ...