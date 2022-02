Usa e Francia monitorano Putin, l’avvertimento del capo russo: “Non accetteremo mai…” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Continua a destare preoccupazione la situazione tra Russia e Ucraina. Le due super potenze controllano con attenzione Putin, e il premier russo risponde minaccioso. Sono giorni frenetici, questi, per la… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Continua a destare preoccupazione la situazione tra Russia e Ucraina. Le due super potenze controllano con attenzione, e il premierrisponde minaccioso. Sono giorni frenetici, questi, per la… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

RadioAirplay_it : #ognivoltaecosi di @MarroneEmma è #OnAir su 220 #radio italiane! Il singolo è trasmesso anche in Bulgaria-Croazia-… - GiancarloInfan1 : RT @PoliticaInsieme: UCRAINA: LA GUERRA PIÙ VICINA E IL TRIANGOLO USA, GERMANIA, FRANCIA – DI GIUSEPPE SACCO - EMRatavola : Il Consorzio @theonlyparmesan nel 2021 è in #crescita: #vendite in aumento dell'8,2% sul 2019, così come le forme p… - JosephGhorna : RT @liliaragnar: Francia, Australia, Canada, Austria, Usa, Germania, Olanda...rivolte ovunque E i media vi rompono il ca... con Putin?? - Marco1999Busa : RT @liliaragnar: Francia, Australia, Canada, Austria, Usa, Germania, Olanda...rivolte ovunque E i media vi rompono il ca... con Putin?? -