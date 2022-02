Uomini e Donne, Ida Platano derubata per strada: “Gli ho dato qualche caz*otto” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sono ore difficili per Ida Patano, volto veterano di Uomini e Donne, che ha subito un furto mentre passeggiava per strada. Insieme a lei, al momento dell’accaduto era presente il figlio, il quale ha subito uno shock non indifferente. Questo, dal momento che l’ex di Riccardo Guarnieri ha avuto un alterco con il ladro che l’ha derubata di un bene a lei caro. E a testimoniare l’accaduto è la stessa dama, in uno sfogo pubblico. Il confessionale del GF è irrespirabile: ecco perché Nella Casa di Cinecittà i concorrenti continuano ad accusarsi a vicenda di non rispettare le regole di igiene personale Uomini e Donne, Ida Platano derubata E’ una Ida ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sono ore difficili per Ida Patano, volto veterano di, che ha subito un furto mentre passeggiava per. Insieme a lei, al momento dell’accaduto era presente il figlio, il quale ha subito uno shock non indifferente. Questo, dal momento che l’ex di Riccardo Guarnieri ha avuto un alterco con il ladro che l’hadi un bene a lei caro. E a testimoniare l’accaduto è la stessa dama, in uno sfogo pubblico. Il confessionale del GF è irrespirabile: ecco perché Nella Casa di Cinecittà i concorrenti continuano ad accusarsi a vicenda di non rispettare le regole di igiene personale, IdaE’ una Ida ...

