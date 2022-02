Università, cambia l'accesso a Medicina: nuovi test d'ingresso e più posti (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Commissione Istruzione della Camera ha approvato una risoluzione che cambia il meccanismo di selezione dei candidati ai corsi di laurea a numero chiuso. Le modifiche partono già dal 2022, ma saranno ancora più evidenti dal 2023. Sono previste anche iniziative "per garantire un incremento congruo, pari o superiore al 10 per cento, del numero delle ammissioni ai corsi a Medicina" Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Commissione Istruzione della Camera ha approvato una risoluzione cheil meccanismo di selezione dei candidati ai corsi di laurea a numero chiuso. Le modifiche partono già dal 2022, ma saranno ancora più evidenti dal 2023. Sono previste anche iniziative "per garantire un incremento congruo, pari o superiore al 10 per cento, del numero delle ammissioni ai corsi a

