Una Vita, anticipazioni 17 febbraio: imprevisto ritorno per Indalencia. Festa d’addio per Cesareo. Genoveva si fa amica Natalia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Una Vita, anticipazioni 17 febbraio: eccoci a nuovi spoiler giornalieri della telenovela spagnola. Tra ritorni, partenze imminenti e nuove (oscure) alleanze. Una Vita, anticipazioni 17 febbraio: Indalecia torna ad Acacias, ma qualcuno non è contento Nella prossima puntata vedremo Indalecia rimettere piede nel quartiere, senza essere attesa. Jacinto sarà molto preoccupato. Cosa succederà? Servante si prepara a salutare Cesareo in pompa magna Sappiamo che Cesareo sta per convolare a nozze con Arantxa e partire per i Paesi Baschi con lei. Servante vuole dirgli addio in grande stile: con una Festa di addio al celibato! Genoveva si avvicina a Natalia e le dà un consiglio, mentre Susana ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Una17: eccoci a nuovi spoiler giornalieri della telenovela spagnola. Tra ritorni, partenze imminenti e nuove (oscure) alleanze. Una17: Indalecia torna ad Acacias, ma qualcuno non è contento Nella prossima puntata vedremo Indalecia rimettere piede nel quartiere, senza essere attesa. Jacinto sarà molto preoccupato. Cosa succederà? Servante si prepara a salutarein pompa magna Sappiamo chesta per convolare a nozze con Arantxa e partire per i Paesi Baschi con lei. Servante vuole dirgli addio in grande stile: con unadi addio al celibato!si avvicina ae le dà un consiglio, mentre Susana ...

Advertising

Eurosport_IT : In questa discesa c'è una lezione di vita. In questo argento c'è lo sport. Sono immagini che 23 giorni fa non avre… - elio_vito : La bocciatura del referendum su eutanasia legale è una brutta notizia, aggravata dalla triste consapevolezza che a… - TeresaBellanova : Dispiace la bocciatura della Corte Costituzionale del referendum #eutanasialegale che pure avevo sottoscritto. Spet… - LucaBellinzona : Da anni in parlamento esiste un'ottima legge popolare sul fine vita. Vista la bocciatura del referendum… - fioridizuccaa : mio dio i dolori del preciclo sono una piaga micidiale io odio la mia vita odio essere donna una volta al mese odio… -