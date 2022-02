Una vita, anticipazioni 16 febbraio: la disperazione di Antoñito (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Antoñito sarà davvero disperato per le sorti di Lolita. Il giovane, per tale motivo, come si evince dalle anticipazioni dell'episodio Una vita in onda oggi 16 febbraio, cercherà a tutti i costi una cura per la consorte. Nel frattempo, gli Olmedo accetteranno di rinunciare alla vita da criminali ed insieme a Miguel pianificheranno la riapertura del ristorante. Infine, Aurelio racconterà ad Anabel una versione differente di quanto le è accaduto e Cesareo ed Arantxa saranno pronti a sposarsi e ad andare via. anticipazioni Una vita, episodio 16 febbraio: Antoñito cerca disperatamente una cura per Lolita Il responso dei medici non lascia scampo a Lolita, la quale soffre di una malattia incurabile ed ha ancora poco tempo da vivere. La ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 16 febbraio 2022)sarà davvero disperato per le sorti di Lolita. Il giovane, per tale motivo, come si evince dalledell'episodio Unain onda oggi 16, cercherà a tutti i costi una cura per la consorte. Nel frattempo, gli Olmedo accetteranno di rinunciare allada criminali ed insieme a Miguel pianificheranno la riapertura del ristorante. Infine, Aurelio racconterà ad Anabel una versione differente di quanto le è accaduto e Cesareo ed Arantxa saranno pronti a sposarsi e ad andare via.Una, episodio 16cerca disperatamente una cura per Lolita Il responso dei medici non lascia scampo a Lolita, la quale soffre di una malattia incurabile ed ha ancora poco tempo da vivere. La ...

