Advertising

Mami55371090 : RT @zampa_qua: - Babi641 : RT @zampa_qua: - maurobegali : RT @zampa_qua: - simo_brg : RT @zampa_qua: - Luce_news : “Un arcobaleno alla finestra”, così una bambina di 8 anni racconta il mondo durante la pandemia -

Ultime Notizie dalla rete : arcobaleno alla

Luce

... racconta Giovanni il babbo di Anna, 10 anni, che due anni fa ha scritto il libro ' Unfinestra. Le storie che fanno sognare ', casa editrice 'Carta e Penna' di Torino. Una ventina ...Dalla Francia, l'di Harcberg si è diffuso anche in Belgio, Germania, Lussemburgo, Olanda e Spagna. A opporsi all'etichetta è invece l'Italia assiemeRepubblica Ceca,Svezia,...Non solo un ambiente dedicato alla sanità, ma luogo che i bambini possano sentire vicino, quando vi si recano per vaccinarsi». Un posto, insomma, dove sentirsi accolti. L’arcobaleno vince il ...Prevalga l’arcobaleno della pace, per dire no ai muri lagher dove ... ed in particolare con riferimento alla Cina, alla Russia, all’America, alla Nato e quindi all’Europa, perché la guerra sia bandita ...