Ultimo miglio verde | a Bergamo l' autotrasporto ha trovato una possibile strada per farlo partire

Advertising

MarzulloGiulia : RT @FitCisl: .@salvopellecchia ha ratificato oggi presso il @MinLavoro l’accordo con Assoespressi approvato dai lavoratori che migliora le… - ship2shore_it : Ratificata l’intesa per le aziende che operano nell’ultimo miglio di Amazon - mauroscognamil1 : RT @FitCisl: .@salvopellecchia ha ratificato oggi presso il @MinLavoro l’accordo con Assoespressi approvato dai lavoratori che migliora le… - Nino12695023 : RT @FitCisl: .@salvopellecchia ha ratificato oggi presso il @MinLavoro l’accordo con Assoespressi approvato dai lavoratori che migliora le… - AngeloCurcio9 : RT @FitCisl: .@salvopellecchia ha ratificato oggi presso il @MinLavoro l’accordo con Assoespressi approvato dai lavoratori che migliora le… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultimo miglio

Engage

... come i furgoni elettrici, per la consegna delle merci nei negozi, nei ristoranti, nei laboratori artigianali delle zone più centrali e trafficate, il primo esempio di "verde" del ...Trenitalia (Gruppo FS Italiane) e Wetaxi hanno avviato una partnership per coprire il primo e l'del viaggio in treno in maniera più facile e conveniente grazie alla possibilità di prenotare il taxi insieme al biglietto del treno. Il principale obiettivo - si legge in una nota - è ...Per Bernardo Cammarata, presidente di Assoespressi che all’interno della Confetra rappresenta le imprese specializzate nell’attività di distribuzione dell’ultimo miglio per il commercio elettronico, ...Fit-Cisl e Uiltrasporti, e successivamente validata dai lavoratori, per le aziende che operano nella distribuzione ultimo miglio per Amazon Italia Transport S.r.l..