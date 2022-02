Ucraina-Russia | “nessun attacco oggi né nel prossimo mese”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Primi segnali di distensione nella crisi tra. Mosca ha annunciato il ritorno di unità militari dopo manovre in Crimea. “Unità del distretto militare meridionale, conclusa la partecipazione a esercitazioni tattiche nella penisola di Crimea, si spostano verso i loro punti di stanza permanenti”, ha annunciato il ministero della Difesa russo. Da parte sua, l’inviato russo presso l’Ue, Vladimir Chizhov, ha assicurato “che non ci sarà alcunall’questo mercoledì. Né ci sarà un’escalation nella prossima settimana, né nella settimana successiva, né nel”. “Le guerre in Europa raramente iniziano di mercoledì”, ha affermato in dichiarazioni pubblicate da Die Welt. “Quando si fanno accuse, in particolare accuse molto gravi contro la ...