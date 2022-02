Ucraina, Putin: “Russia non vuole guerra”. Biden: “Pronti a negoziare” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Crisi Russia-Ucraina, primi segnali di disgelo. La Russia ha annunciato il ritiro di parte delle truppe schierate vicino al confine con l’Ucraina, i dubbi di Nato e Biden. “La Russia non vuole una guerra”, ha affermato il presidente russo Vladimir Putin nella conferenza stampa a Mosca con il cancelliere Olaf Scholz. “Se la Russia attaccherà sarà una guerra senza ragione, il costo umano per l’Ucraina sarà immenso. E anche il costo strategico per la Russia sarà immenso”, ha detto dal canto suo il presidente Usa nel discorso alla Casa Bianca, sottolineando che “il mondo non dimenticherà che la Russia ha morte e distruzione senza senso”. ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Crisi, primi segnali di disgelo. Laha annunciato il ritiro di parte delle truppe schierate vicino al confine con l’, i dubbi di Nato e. “Lanonuna”, ha affermato il presidente russo Vladimirnella conferenza stampa a Mosca con il cancelliere Olaf Scholz. “Se laattaccherà sarà unasenza ragione, il costo umano per l’sarà immenso. E anche il costo strategico per lasarà immenso”, ha detto dal canto suo il presidente Usa nel discorso alla Casa Bianca, sottolineando che “il mondo non dimenticherà che laha morte e distruzione senza senso”. ...

