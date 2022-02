Ucraina, la Russia annuncia la fine delle esercitazioni militari in Crimea. Von der Leyen: “Nato non ha ancora visto segni chiari di ritiro” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Russia annuncia il ritiro delle truppe, l’Occidente resta diffidente. La de-escalation della crisi in Ucraina prosegue seguendo lo stesso schema: questa mattina Mosca ha comunicato la fine delle esercitazioni militari nella Crimea annessa, dove il dispiegamento di truppe aveva alimentato i timori di un’invasione. I soldati, ha reso noto il ministero della Difesa in un comunicato, stanno tornando alle loro guarnigioni: la notizia segue appunto un primo ritiro delle truppe russe dai confini dell’Ucraina di martedì. Intanto, anche il ministro degli Esteri della BieloRussia, Vladimir Makei, ripreso dall’agenzia Ria Novosti, ha dichiarato che dopo la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Lailtruppe, l’Occidente resta diffidente. La de-escalation della crisi inprosegue seguendo lo stesso schema: questa mattina Mosca ha comunicato lanellaannessa, dove il dispiegamento di truppe aveva alimentato i timori di un’invasione. I soldati, ha reso noto il ministero della Difesa in un comunicato, stanno tornando alle loro guarnigioni: la notizia segue appunto un primotruppe russe dai confini dell’di martedì. Intanto, anche il ministro degli Esteri della Bielo, Vladimir Makei, ripreso dall’agenzia Ria Novosti, ha dichiarato che dopo la ...

