Ucraina, diretta. Al via maxi-esercitazioni russe nel Mediterraneo. La Nato valuta nuove truppe in Centro e Est Europa (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Prima le prove di dialogo sulla crisi in Ucraina tra la Russia e l'Occidente. Poi, da Mosca nuove minacce e il via libera alle maxi-esercitazioni nel Mediterraneo. La Russia, infatti, ha... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Prima le prove di dialogo sulla crisi intra la Russia e l'Occidente. Poi, da Moscaminacce e il via libera allenel. La Russia, infatti, ha...

Advertising

ItalyMFA : ????????Incontro del Ministro @luigidimaio con il Ministro Affari Esteri dell’Ucraina, @DmytroKuleba ??Segui la dirett… - Agenzia_Italia : ?? Le forze russe si stanno ritirando dal confine ucraino #Ucraina = Segui gli aggiornamenti ?? = - Agenzia_Italia : ?? Mosca assicura: 'Stiamo lasciando la Crimea'. Ma la Nato smentisce: 'I russi continuano ad ammassare truppe' = Se… - vinmorgante : RT @tg2000it: ??In anteprima i titoli del #Tg2000: 1? #Referendum Ammessi e non ammessi 2?? #Ucraina fra paura e speranza 3?? #medici nel m… - vediamocitv2000 : RT @tg2000it: ??In anteprima i titoli del #Tg2000: 1? #Referendum Ammessi e non ammessi 2?? #Ucraina fra paura e speranza 3?? #medici nel m… -