Uccise la badante della sorella | scarcerato l’omicida 81enne

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – A distanza di due mesi da quel 15 dicembre è statoPellegrino Reibaldi, il professore di matematica in pensione di 81 anni che ammazzò nell’abitazione di via Gambara Torre Annunziata (Napoli) Maria Baran, 67 anni, laucraina, convinto che la stessa non prestasse le dovute attenzioni alla congiunta. Il giudice ha infatti accolto l’istanza presentata dal legale di fiducia dell’uomo e, vista una perizia medica, ha deciso che Reibaldi sia trasferito in una struttura sanitaria specializzata per la cura di patologie geriatriche. L’omicidio, come detto, avvenne il 15 dicembre, quando al culmine di una discussione con la sessantasettenne ucraina, l’uomo prese una pistola regolarmente detenuta in forza di un porto ...

