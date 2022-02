Turismo, pubblicato l’avviso per le manifestazioni fieristiche 2022 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Nei giorni scorsi è stato approvato per l’annualità del 2022 l’avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse, da parte degli operatori turistici operanti nel Lazio, per partecipare alle manifestazioni di promozione turistica in Italia ed all’estero, per il rafforzamento delle opportunità professionali e occupazionali della popolazione e delle imprese del Lazio”. Lo dichiara Devid Porrello, consigliere M5S Lazio e Vicepresidente del Consiglio Regionale. “La partecipazione alle manifestazioni è a titolo gratuito – spiega il Consigliere -. L’agevolazione concessa corrisponderà al costo di un metro quadro di spazio espositivo, parametrato sulla superficie destinata alle attività degli operatori partecipanti, e/o al costo della tessera di ingresso, a seconda della tipologia di evento. ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Nei giorni scorsi è stato approvato per l’annualità delPubblico per l’acquisizione didi interesse, da parte degli operatori turistici operanti nel Lazio, per partecipare alledi promozione turistica in Italia ed all’estero, per il rafforzamento delle opportunità professionali e occupazionali della popolazione e delle imprese del Lazio”. Lo dichiara Devid Porrello, consigliere M5S Lazio e Vicepresidente del Consiglio Regionale. “La partecipazione alleè a titolo gratuito – spiega il Consigliere -. L’agevolazione concessa corrisponderà al costo di un metro quadro di spazio espositivo, parametrato sulla superficie destinata alle attività degli operatori partecipanti, e/o al costo della tessera di ingresso, a seconda della tipologia di evento. ...

Advertising

valecorrado86 : RT @FederalberghiRM: La Regione Lazio ha pubblicato l'Avviso per gli operatori del turismo operanti nel Lazio per partecipare a fiere ed in… - AlberghiStorici : La Regione Lazio ha pubblicato l'Avviso per gli operatori del turismo operanti nel Lazio per partecipare a fiere ed… - FederalberghiLZ : La Regione Lazio ha pubblicato l'Avviso per gli operatori del turismo operanti nel Lazio per partecipare a fiere ed… - FederalberghiRM : La Regione Lazio ha pubblicato l'Avviso per gli operatori del turismo operanti nel Lazio per partecipare a fiere ed… - festivalitaca : Il bando per distribuire le risorse, pubblicato a fine dicembre da @MiC_Italia, ha sollevato molte proteste da part… -