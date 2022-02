Trump nei guai, Mazars: "Dichiarazioni finanziarie inaffidabili" (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Donald Trump appare sempre piu' nei guai nell'inchiesta civile della procura di New York, convinta che il tycoon abbia gonfiato il valore dei suoi asset per frodare banche e assicurazioni. L'ultimo ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Donaldappare sempre piu' neinell'inchiesta civile della procura di New York, convinta che il tycoon abbia gonfiato il valore dei suoi asset per frodare banche e assicurazioni. L'ultimo ...

