Troppo Lavoro a Scuola: Insegnanti Protestano a Bruxelles (Di mercoledì 16 febbraio 2022) A seguito della riforma che prevede orari di Lavoro più lunghi e più impegni per il personale della Scuola, i docenti hanno deciso di manifestare in piazza, a Bruxelles. Gli ... Leggi su youreduaction (Di mercoledì 16 febbraio 2022) A seguito della riforma che prevede orari dipiù lunghi e più impegni per il personale della, i docenti hanno deciso di manifestare in piazza, a. Gli ...

Advertising

RGPMA : RT @FraLuna1109: Mi sono svegliata troppo presto… voi andate al lavoro che rifaccio un sonnellino poi vi raggiungo … ??. - MariuzzoAndrea : RT @MariuzzoAndrea: I gruppi di lavoro sono piccoli, mel finanziati, di corto respiro e atomistici, i dipartimenti troppo burocratici e non… - RG84ever : Recentemente non so vedere macchine in arrivi mentre guidavo in sera?? È troppo pericoloso… ma non posso frequentare… - CarloRapezzano : RT @FraLuna1109: Mi sono svegliata troppo presto… voi andate al lavoro che rifaccio un sonnellino poi vi raggiungo … ??. - VperVero : @telesimo Speriamo solo che non ci faccia aspettare troppo per yellowstone e mayor of kingstown, datonche deve star… -