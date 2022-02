Tribunale ecclesiastico, domani l’inaugurazione dell’anno giudiziario (Di mercoledì 16 febbraio 2022) E’ prevista per domani, alle ore 10, l’inaugurazione dell’anno giudiziario presso il Tribunale ecclesiastico di Napoli (Museo Diocesano, largo Donnaregina). Dopo i saluti iniziali di S.E. Don Mimmo Battaglia, arcivescovo metropolita e moderatore del Tribunale Interdiocesano e del Tribunale Metropolitano, di padre Luigi Ortaglio, vicario giudiziale del Tribunale Interdiocesano e di Appello, di monsignor Ciro Esposito, vicario giudiziale del Tribunale Metropolitano, vi sarà la prolusione inaugurale di S.E. monsignor Filippo Iannone, presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 16 febbraio 2022) E’ prevista per, alle ore 10,presso ildi Napoli (Museo Diocesano, largo Donnaregina). Dopo i saluti iniziali di S.E. Don Mimmo Battaglia, arcivescovo metropolita e moderatore delInterdiocesano e delMetropolitano, di padre Luigi Ortaglio, vicario giudiziale delInterdiocesano e di Appello, di monsignor Ciro Esposito, vicario giudiziale delMetropolitano, vi sarà la prolusione inaugurale di S.E. monsignor Filippo Iannone, presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

