Travaglia va a caccia dei quarti a Marsiglia alle 21 in tv

Advertising

zazoomblog : Travaglia va a caccia dei quarti a Marsiglia (alle 20.30 in tv) - #Travaglia #caccia #quarti #Marsiglia - zazoomblog : Marsiglia: mercoledì Travaglia va a caccia dei quarti - #Marsiglia: #mercoledì #Travaglia - JoviAcm : RT @calcioesport360: ???? TENNIS| ATP 250 di Pune ? Travaglia sconfigge facilmente l'indiano Bhambri 6-3 6-2 e al prossimo turno dovrà vede… -

Ultime Notizie dalla rete : Travaglia caccia

Stefanosfiderà Henri Laaksonen al primo turno dell' Atp 250 di Marsiglia 2022 . Il tennista ...a Pune - seguiti da una prematura eliminazione nel Challenger di Bangalore - e va adi ...Il russo è adel riscatto dopo aver mancato l'opportunità di approdare in finale in Olanda. ... Due italiani saranno in campo e presenti nel main draw: si tratta di Stefano, che ...Una sfida in cui Travaglia arriva da sfavorito ... Che, dopo la sua espulsione dall’Australia (con annessa esclusione dalla caccia al 21° Slam) e i messaggi social in propria difesa e di parziali ...Una sfida in cui Travaglia arriva da sfavorito ... Che, dopo la sua espulsione dall’Australia (con annessa esclusione dalla caccia al 21° Slam) e i messaggi social in propria difesa e di parziali ...