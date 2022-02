Traffico Roma del 16-02-2022 ore 18:30 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Luceverde Roma veri trovati in studio Tiziano remondi su raccordo anulare coda per incidente in carreggiata interna tra la Roma Fiumicino e via Aurelia proseguendo per Traffico altre cose tra classi ABS minia tra Nomentana e Prenestina stessa situazione in carreggiata interna tra Pontina e La Romanina code a tratti anche sul tratto Urbano della A24 Roma-teramo da via Fiorentini al Raccordo Anulare incidente anche su via della Bufalotta rallentamenti e code all’altezza di via Villa Faonte in direzione del centro ed è intenso il Traffico sulle principali strade consolari in uscita dalla città in particolare su via Cassia su via Flaminia su via al momento è su via Cristoforo Colombo ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra Corso di Francia & via Salaria ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Luceverdeveri trovati in studio Tiziano remondi su raccordo anulare coda per incidente in carreggiata interna tra laFiumicino e via Aurelia proseguendo peraltre cose tra classi ABS minia tra Nomentana e Prenestina stessa situazione in carreggiata interna tra Pontina e Lanina code a tratti anche sul tratto Urbano della A24-teramo da via Fiorentini al Raccordo Anulare incidente anche su via della Bufalotta rallentamenti e code all’altezza di via Villa Faonte in direzione del centro ed è intenso ilsulle principali strade consolari in uscita dalla città in particolare su via Cassia su via Flaminia su via al momento è su via Cristoforo Colombo ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra Corso di Francia & via Salaria ...

