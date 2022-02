Toscana Covid: 3.328 nuovi casi, oggi 16 febbraio, lo comunica Giani (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Le consuete anticipazioni su telegram del presidente Giani L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Le consuete anticipazioni su telegram del presidenteL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

GazzChianti : EMERGENZA/COVID - Covid-19, andamento costante dei nuovi positivi in Toscana: oggi 3.328, 94 nei nostri comuni. Nel… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Agenas: occupazione terapie intensive cala in 13 Regioni #covid #15febbraio #veneto #campania #toscana https:/… - Fedescud : RT @MediasetTgcom24: Covid, Agenas: occupazione terapie intensive cala in 13 Regioni #covid #15febbraio #veneto #campania #toscana https:/… - toscanamedianew : In Toscana 3.328 nuovi casi di Covid - qn_lanazione : Le anticipazioni sui dati di oggi riguardo l'andamento della pandemia in Toscana #COVID19 -