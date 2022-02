Tommaso Zorzi si sfoga: “Fermato dalla polizia perché avevo una borsetta. Siamo nel 2022! Sono inca**ato nero” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Una nuova disavventura per Tommaso Zorzi. Lo ha raccontato lo stesso vincitore del GFVip5 via Instagram story ieri 15 febbraio: “Non mi è mai successa una cosa del genere nella mia vita, Sono inca**ato nero“, ha esordito. Poi ha spiegato: “Stavo sul marciapiede, quando vedo dall’altra parte della strada dei poliziotti che mi stavano fissando, io che mi guardo molti documentari sul crimine, mi intrippa sta roba, e quindi rimango là per capire cosa volessero”, ha afFermato l’influencer milanese. Poi ha spiegato: “Arrivano due e mi fanno ‘Scusi di chi è quella borsa?’, ‘Mia perché?’. ‘Si ricorda dove l’ha presa?’, ‘Sì’, gli dico il nome del negozio ‘Ah… Quanto tempo fa?’, ‘Tre, quattro giorni fa’, ‘Si ricorda quanto l’ha pagata?’, ‘Sì’. Insomma, morale della favola, mi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Una nuova disavventura per. Lo ha raccontato lo stesso vincitore del GFVip5 via Instagram story ieri 15 febbraio: “Non mi è mai successa una cosa del genere nella mia vita,“, ha esordito. Poi ha spiegato: “Stavo sul marciapiede, quando vedo dall’altra parte della strada dei poliziotti che mi stavano fissando, io che mi guardo molti documentari sul crimine, mi intrippa sta roba, e quindi rimango là per capire cosa volessero”, ha afl’influencer milanese. Poi ha spiegato: “Arrivano due e mi fanno ‘Scusi di chi è quella borsa?’, ‘Mia?’. ‘Si ricorda dove l’ha presa?’, ‘Sì’, gli dico il nome del negozio ‘Ah… Quanto tempo fa?’, ‘Tre, quattro giorni fa’, ‘Si ricorda quanto l’ha pagata?’, ‘Sì’. Insomma, morale della favola, mi ...

