Tommaso Zorzi fermato dalla polizia, il motivo lo racconta sui social ed è sconvolgente (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Davvero incredibile quanto accaduto, nella giornata di ieri, al vincitore del Grande Fratello Vip 5 Tommaso Zorzi. Il giovane influencer ha infatti raccontato di essere stato fermato dalla polizia per un motivo davvero incredibile che se da una parte lo ha fatto sorridere allo stesso tempo lo ha comunque anche fatto un po’ arrabbiare. Ma esattamente che cosa è successo? Tommaso Zorzi fermato dalla polizia Tommaso Zorzi è solito utilizzare i social per lavoro ma anche per rendere i suoi follower partecipi della sua vita privata. Molti sono infatti i momenti della giornata che il giovane influencer è solito condividere con le persone ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Davvero incredibile quanto accaduto, nella giornata di ieri, al vincitore del Grande Fratello Vip 5. Il giovane influencer ha infattito di essere statoper undavvero incredibile che se da una parte lo ha fatto sorridere allo stesso tempo lo ha comunque anche fatto un po’ arrabbiare. Ma esattamente che cosa è successo?è solito utilizzare iper lavoro ma anche per rendere i suoi follower partecipi della sua vita privata. Molti sono infatti i momenti della giornata che il giovane influencer è solito condividere con le persone ...

Advertising

RedazioneLaNews : #Milano Tommaso Zorzi e il 'terzo grado' della polizia in strada per una borsa - Margherita_dema : Amò sei di nuovo a 1.9 ml di follower ???????????????????????????????????? @tommaso_zorzi - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Tommaso Zorzi fermato da due poliziotti per colpa di una borsa - flamestothefire : @StefanoCola6 @GiusCandela @davidemaggio @tommaso_zorzi Perché invece non ti fai una vita? Questa ossessione che ha… - Affaritaliani : Tommaso Zorzi fermato da due poliziotti per colpa di una borsa -