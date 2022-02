Tim, sindacati sul piede di guerra in attesa del piano. Gli ex manager scrivono a Draghi: “No allo spezzatino, indebolisce il sistema” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il piano industriale di Tim sarà presentato ufficialmente il 2 marzo. Intanto i sindacati sono già scesi sul piede di guerra contro la prospettiva del frazionamento dell’azienda. E gli ex manager del vecchio monopolista di Stato hanno chiamato in causa Cassa Depositi e Prestiti e il governo di Mario Draghi per “un vero riassetto di Tim, basato sulla riunione delle due reti di accesso”. Obiettivo? Portare a compimento il progetto di unificazione dell’autostrada telematica dell’ex monopolista pubblico con l’infrastruttura della rivale Open Fiber, anch’essa controllata da Cdp. Intanto il nuovo amministratore delegato, Pietro Labriola, si è preoccupato di “non perdere di vista i bisogni dei clienti”. Ma non di modificare il progetto di spacchettamento degli asset già immaginato dall’ex ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ilindustriale di Tim sarà presentato ufficialmente il 2 marzo. Intanto isono già scesi suldicontro la prospettiva del frazionamento dell’azienda. E gli exdel vecchio monopolista di Stato hanno chiamato in causa Cassa Depositi e Prestiti e il governo di Marioper “un vero riassetto di Tim, basato sulla riunione delle due reti di accesso”. Obiettivo? Portare a compimento il progetto di unificazione dell’autostrada telematica dell’ex monopolista pubblico con l’infrastruttura della rivale Open Fiber, anch’essa controllata da Cdp. Intanto il nuovo amministratore delegato, Pietro Labriola, si è preoccupato di “non perdere di vista i bisogni dei clienti”. Ma non di modificare il progetto di spacchettamento degli asset già immaginato dall’ex ...

