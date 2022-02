The Umbrella Academy, rilasciati i nuovi poster ufficiali della terza stagione (Di mercoledì 16 febbraio 2022) C’è grande attesa per la terza stagione di The Umbrella Academy. È da tempo, infatti, che i fan sono in fermento per l’uscita di nuove notizie sul progetto. Purtroppo, al momento, le informazioni sono ancora molto poche. Stando a voci di corridoio, sembra che le puntate inedite vedranno la luce nel corso dell’estate ma, per ora, non c’è alcuna conferma ufficiale. In ogni caso, Netflix ha deciso di fare un piccolo regalo ai sostenitori della serie. Nella giornata di oggi, infatti, sui suoi profili social, ha mostrato dei nuovi poster raffiguranti i protagonisti. The Umbrella Academy: perché l’ombrello nero danneggiato? I poster mostrati da Netflix sono alquanto singolari. L’ombrello nero, simbolo ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 16 febbraio 2022) C’è grande attesa per ladi The. È da tempo, infatti, che i fan sono in fermento per l’uscita di nuove notizie sul progetto. Purtroppo, al momento, le informazioni sono ancora molto poche. Stando a voci di corridoio, sembra che le puntate inedite vedranno la luce nel corso dell’estate ma, per ora, non c’è alcuna conferma ufficiale. In ogni caso, Netflix ha deciso di fare un piccolo regalo ai sostenitoriserie. Nella giornata di oggi, infatti, sui suoi profili social, ha mostrato deiraffiguranti i protagonisti. The: perché l’ombrello nero danneggiato? Imostrati da Netflix sono alquanto singolari. L’ombrello nero, simbolo ...

Advertising

infoitcultura : The Umbrella Academy, rilasciati i nuovi poster ufficiali della terza stagione - tuttopuntotv : The Umbrella Academy, rilasciati i nuovi poster ufficiali della terza stagione #Netflix @UmbrellaAcad… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Elliot Page e i protagonisti di The Umbrella Academy tornano nei poster della terza stagione [FOTO]… - CineGiornale1 : Elliot Page e i protagonisti di The Umbrella Academy tornano nei poster della terza stagione [FOTO]… - BestMovieItalia : Elliot Page e i protagonisti di The Umbrella Academy tornano nei poster della terza stagione [FOTO] -… -