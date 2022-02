The New Look: la nuova serie thriller sul mondo della moda di Parigi nella Seconda Guerra Mondiale (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Da Apple TV+ arriva una nuova serie, The New Look, che racconta le storie degli stilisti di punta nella Parigi della Seconda Guerra Mondiale. Un thriller, a quanto pare, che per ora svela pochi dettagli sul suo conto. The New Look: la nuova serie tv su Apple TV+ I due protagonisti della storia saranno niente meno che Christian Dior e Coco Chanel e sappiamo già chi saranno gli attori che vestiranno i loro panni: Ben Mendelsohn e la meravigliosa Juliette Binoche, che è già un indizio di qualità. I personaggi saranno scritti e diretti da Todd A. Kessler, che porterà in vita all’interno della trama non solo Dior e Chanel, ma anche ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Da Apple TV+ arriva una, The New, che racconta le storie degli stilisti di punta. Un, a quanto pare, che per ora svela pochi dettagli sul suo conto. The New: latv su Apple TV+ I due protagonististoria saranno niente meno che Christian Dior e Coco Chanel e sappiamo già chi saranno gli attori che vestiranno i loro panni: Ben Mendelsohn e la meravigliosa Juliette Binoche, che è già un indizio di qualità. I personaggi saranno scritti e diretti da Todd A. Kessler, che porterà in vita all’internotrama non solo Dior e Chanel, ma anche ...

Advertising

acmilan : The iconic KING logo is back ?? Buy the new @pumafootball x ACM Heritage Collection ?? Il ritorno dell'iconico logo… - amnestyitalia : Una nuova ricerca della campagna #BanTheScan mostra come gli abitanti di New York che vivono in quartieri dove sono… - MiTE_IT : Congratulazioni a Federica Fricano #MiTE nominata co-chair del programma sull'obiettivo per la finanza climatica… - Lore2261984 : RT @acmilan: The iconic KING logo is back ?? Buy the new @pumafootball x ACM Heritage Collection ?? Il ritorno dell'iconico logo KING ?? È ar… - yhakz39 : RT @acmilan: The iconic KING logo is back ?? Buy the new @pumafootball x ACM Heritage Collection ?? Il ritorno dell'iconico logo KING ?? È ar… -