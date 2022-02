The Contractor | Chris Pine nel trailer del nuovo film action

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ad aprile arriverà nei cinema americani The Contract, ilthriller con starnel ruolo di un ex militare diventato mercenario. Theè ilcon stare ilregala qualche anticipazione riguardante il progetto in arrivo nelle sale americane nel mese di aprile. Nel video si vede quello che accade quando un ex militare entra nel mondo dei mercenari ritrovandosi alle prese con una missione pericolosa e che lo obbliga a lottare per difendere se stesso e le persone che ama. IlThe, prodotto da Paramount, avrànel ruolo di James Harper, un veterano delle forze speciali americane che è alle prese con i ...

Advertising

IlCineocchio : Trailer per #TheContractor: l'ex marine #ChrisPine è braccato da #KieferSutherland -

Ultime Notizie dalla rete : The Contractor

Movieplayer.it

è il nuovo film con star Chris Pine e il trailer regala qualche anticipazione riguardante il progetto in arrivo nelle sale americane nel mese di aprile. Nel video si vede quello che ...... or useful " and its further noted, that Siemens Gamesa is ONLY, invited as our Selected / appointed OEM provider, (Original Equipment Manufacturer) and EPCpartner, inconstellation ...The Contractor è il nuovo film con star Chris Pine e il trailer regala qualche anticipazione riguardante il progetto in arrivo nelle sale americane nel mese di aprile. Nel video si vede quello ...Per ovviare ad una serie di problematiche che potrebbero allungare il profilo temporale e compromettere quello economico, la soluzione da adottare è quella di individuare un "general contractor" ...