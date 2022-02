The Boys Presents: Diabolical, il trailer della serie regala molte anticipazioni (Di mercoledì 16 febbraio 2022) A marzo arriverà sugli schermi di Prime Video la serie animata The Boys Presents: Diabolical e il video regala molte interessanti anticipazioni sul progetto. The Boys Presents: Diabolical è la serie animata spinoff dello show live-action prodotto per Prime Video e il trailer regala molte anticipazioni riguardanti il progetto che debutterà in streaming il 4 marzo. Nel video si possono vedere delle sequenze tratte dalle otto storie, contraddistinte da tematiche e stili di animazione diversi, che espanderanno l'universo tratto dai fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson tra aspiranti supereroi, neonati dotati di poteri, Patriota in crisi ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 16 febbraio 2022) A marzo arriverà sugli schermi di Prime Video laanimata Thee il videointeressantisul progetto. Theè laanimata spinoff dello show live-action prodotto per Prime Video e ilriguardanti il progetto che debutterà in streaming il 4 marzo. Nel video si possono vedere delle sequenze tratte dalle otto storie, contraddistinte da tematiche e stili di animazione diversi, che espanderanno l'universo tratto dai fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson tra aspiranti supereroi, neonati dotati di poteri, Patriota in crisi ...

