The Batman | il regista rivela | È la storia delle origini dei villain

Il regista dell'attesissimo The Batman, Matt Reeves, afferma che la sua interpretazione del Cavaliere Oscuro non è una storia sulle origini di Batman bensì dei suoi nemici. Matt Reeves è il regista del film più atteso di quest'anno, The Batman con Robert Pattinson, una nuova versione della storia del Cavaliere Oscuro che però stavolta sarà un racconto delle origini dei villain, come lui stesso ha ammesso. Molti si aspettavano che The Batman fosse solo un'altra rivisitazione delle origini del giovane Bruce Wayne, ma come riporta Insider il regista Matt Reeves ha dichiarato che non sarà così: "Non è una storia

