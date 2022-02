Tennis | ufficiale divorzio Sinner-Piatti | “Ringrazio tutti | guarderò indietro sempre con affetto”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Dopo tanti anni pieni di successi insieme, il mio team di coach ed io abbiamo deciso di separarci. Voglio ringraziare Riccardo, Dalibor, Claudio, Andrea, Cristian e Gaia per tutto quello che hanno fatto per me dagli inizi della mia carriera ad oggi. Soprattutto Riccardo (, ndr), mi ha insegnato molte cose che rimarrannoparte del mio. Abbiamo tanti ricordi speciali insieme, econal tempo che abbiamo speso insieme“. Questo il messaggio che Jannikha pubblicato sui propri profili social per salutare Riccardoe tutto il suo team, rendendouna separazione di cui già si parlava nei giorni scorsi. SportFace.