Tegola Lazio, defezione per Sarri: out Immobile contro il Porto (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Brutte notizie in casa Lazio in vista della partita di Europa League contro il Porto. Si preannuncia una gara equilibrata tra due squadre composte da buone individualità e che giocano un ottimo calcio. La compagine di Sarri è reduce dalla netta vittoria contro il Bologna e ha intenzione di confermarsi. Importante defezione per la partita contro i Portoghesi: non prenderà parta al match Ciro Immobile. L’attaccante biancoceleste non partirà con la squadra per la trasferta di OPorto a causa di un attacco febbrile. Si tratta di un’assenza pesante per la Lazio che dovrà rinunciare al bomber principale. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Brutte notizie in casain vista della partita di Europa Leagueil. Si preannuncia una gara equilibrata tra due squadre composte da buone individualità e che giocano un ottimo calcio. La compagine diè reduce dalla netta vittoriail Bologna e ha intenzione di confermarsi. Importanteper la partitaghesi: non prenderà parta al match Ciro. L’attaccante biancoceleste non partirà con la squadra per la trasferta di Oa causa di un attacco febbrile. Si tratta di un’assenza pesante per lache dovrà rinunciare al bomber principale. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

Alex_Piace : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Lazio, che tegola: #Immobile fermato dall'influenza rischia seriamente di saltare la sfida di #EuropaLeague con il #P… - LeBombeDiVlad : ?? #Lazio, che tegola: #Immobile fermato dall'influenza rischia seriamente di saltare la sfida di #EuropaLeague con… - ilArya_ssl : RT @pasqualinipatri: Tegola per la Lazio e per Sarri @ciroimmobile non parte per la trasferta portoghese via @iuiu87 @laziopress #uel #por… - pasqualinipatri : Tegola per la Lazio e per Sarri @ciroimmobile non parte per la trasferta portoghese via @iuiu87 @laziopress #uel #portolazio - LALAZIOMIA : Lazio: Sarri dà il via alle prove anti Porto. Tegola Lazzari: stiramento di secondo grado -