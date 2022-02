(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nel mese di settembre, Paramount+ avevaun importante progetto: unsu. Questa serie tv, negli anni, è stata apprezzata da un fetta di pubblico sempre più ampia. La storia di Scott McCall e dei suoi amici era riuscita a convincere quasi tutti gli amanti del fantasy. Infatti, tra licantropi, banshee, kitsune e altre creature mannare era impossibile annoiarsi. Inutile dire che l’idea di riportare in vita la serie tramite unè stata accolta con grande entusiasmo sui social. Inoltre, nelle ultime ore, sono stati resi noti gli attori che faranno parte del. Perché Arden Cho non farà parte del? I rumor Sono passati cinque anni dalla fine della sesta stagione die, come era prevedibile, non ...

Advertising

stressedaurum : Spoiler Teen wolf . . . . . Io capisco l'assenza di Stiles, ma in che senso ci sarà Allison? Pensavo di essermela t… - infoitcultura : Teen Wolf, svelato il cast del nuovo film: ecco chi ha rinunciato - IMJUSTXLIKEYOU : RT @celestialele: io appena ho letto che dylan o’brien non sarà nel film di teen wolf: - quelbar__ : RT @flamikaelson: fateci vedere teen wolf poi fate tutte le guerre che volete - imfungoo : @flamikaelson il film di teen wolf ma senza stiles theo derek e peter a che prezzo -

Ultime Notizie dalla rete : Teen Wolf

Il film revival diriporterà sullo schermo molte star del cast originale della serie, ma non tutte Paramount+ ha svelato il cast del film revival della celebre serie di MTV. Non tutti faranno ...I protagonisti del film tv che prossimamente darà un seguito al drama soprannaturalehanno un volto, chiaramente familiare. In occasione dell'ultimo incontro con gli investitori, il servizio streaming Paramount+ ha svelato finalmente i nomi degli attori e delle attrici della ...Lo scorso settembre è giunta notizia che Teen Wolf sarebbe tornato sulla scena con un film, per la gioia di tutti i fan che da tempo chiedevano la realizzazione di una settima stagione della serie TV.Inizia a prendere forma il film di Teen Wolf, sequel della serie tv di MTV chiusa nel 2011 (disponibile in Italia sia su TimVision che su Netflix), ordinato da Paramount+ nei mesi scorsi prodotto da ...