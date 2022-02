Teen Wolf: svelato il cast del film sequel della serie (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Paramount+ ha svelato il cast dell'atteso film che proseguirà la storia di Teen Wolf, la serie andata in onda per sei stagioni. Teen Wolf ritornerà sugli schermi con un film e il cast è stato svelato, scatenando già i commenti dei fan a causa di alcune assenze importanti. La serie è andata in onda per sei stagioni su MTV, dal 2011 al 2017, e il lungometraggio ideato come reunion arriverà entro la fine dell'anno su Paramount+. Tra gli attori che torneranno nel mondo di Teen Wolf ci saranno Tyler Posey (Scott McCall), Holland Roden (Lydia Martin), Shelley Hennig (Malia), Crystal Reed (Allison Argent), Orny Adams (Bobby Finstock), Linden Ashby (Noah ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Paramount+ haildell'attesoche proseguirà la storia di, laandata in onda per sei stagioni.ritornerà sugli schermi con une ilè stato, scatenando già i commenti dei fan a causa di alcune assenze importanti. Laè andata in onda per sei stagioni su MTV, dal 2011 al 2017, e il lungometraggio ideato come reunion arriverà entro la fine dell'anno su Paramount+. Tra gli attori che torneranno nel mondo dici saranno Tyler Posey (Scott McCall), Holland Roden (Lydia Martin), Shelley Hennig (Malia), Crystal Reed (Allison Argent), Orny Adams (Bobby Finstock), Linden Ashby (Noah ...

Ultime Notizie dalla rete : Teen Wolf One Piece: al via le riprese della serie live action di Netflix Tomorrow Studios, una partnership tra il produttore Marty Adelstein ( Prison Break, Teen Wolf ) e ITV Studios , sta producendo la serie di cui Matt Owens ( Luke Cage, Agents of S. H. I. E. L. D. ) ne ...

HOCUS POCUS 2 su DISNEY PLUS: tutte le news ... la Buckingham è conosciuta per la serie Dirt , mentre Gutierrez ha raggiunto la notorietà con Teen Wolf ed ha recitato nel thriller di Amazon Prime Video Cruel Summer come protagonista maschile. A ...

