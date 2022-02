Tananai usa il genere neutro per salutare al TG1 | VIDEO (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Ciao a tutt*, vi voglio bene”: Tananai resta sull’onda lunga della popolarità conferitagli dal Festival di Sanremo e guadagnata poi a colpi di simpatia e abilità nello sfruttare i social. Il cantante, arrivato ultimo con la sua canzone “Sesso Occasionale”, si inserisce nel recente dibattito sull’uso della schwa e in generale sul genere neutro nella lingua italiana salutando le telecamere al termine di un servizio del Tg1 di Caterina Proietti con un inclusivo “Ciao a tutt*”. condividi Tananai che usa il neutro in un VIDEO PER IL TG1 per un mondo migliore pic.twitter.com/M7RfLYXroH — ale ; Tananai era (@ovunquetusja) February 15, 2022 Tananai usa il genere neutro per salutare al TG1 ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Ciao a tutt*, vi voglio bene”:resta sull’onda lunga della popolarità conferitagli dal Festival di Sanremo e guadagnata poi a colpi di simpatia e abilità nello sfruttare i social. Il cantante, arrivato ultimo con la sua canzone “Sesso Occasionale”, si inserisce nel recente dibattito sull’uso della schwa e in generale sulnella lingua italiana salutando le telecamere al termine di un servizio del Tg1 di Caterina Proietti con un inclusivo “Ciao a tutt*”. condividiche usa ilin unPER IL TG1 per un mondo migliore pic.twitter.com/M7RfLYXroH — ale ;era (@ovunquetusja) February 15, 2022usa ilperal TG1 ...

