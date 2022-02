Susanna Tamaro si lamenta del Green Pass perché le ha impedito di comprare i francobolli in vacanza

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Con una lunga lettera apparsa questa mattina sul Corriere della Sera, la scrittricespiega idella sua contrarietà all’adozione delcome strumento di contenimento del virus e critica le decisioni del governo Draghi. Uno degli argomenti portati a supporto della sua tesi è che il certificato verde avrebbe reso le sue vacanze sulle Alpi un “esilio civile” piuttosto che un “soggiorno creativo”. “Da molti anni – ha scritto – trascorro qualche settimana tra gennaio e febbraio in un piccolo paese sulle Alpiho bisogno della quiete data dalla neve per raggiungere la parte più profonda della creatività, e così ho fatto anche quest’anno. Ero partita con degli scarponcini quasi rotti pensando di sostituirli in montagna nel negozio in cui mi servo da anni, ...