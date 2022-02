Susanna Tamaro scrive a Draghi | “Basta green pass | è ridicolo”

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb – “, si sfiora il”., sul Corriere della Sera,una lunga lettera al premier Mariochiedendogli di togliere il certificato verde. La scrittrice rimarca l’ossessione governativa per i decreti e la necessità del “tana libera tutti”. La lettera aperta di“Gentile presidente, mi dispiace rubarle un po’ del suo tempo prezioso e se lo faccio è perché credo che, a questo punto, il nostro Paese abbia bisogno di una riflessione seria e non partigiana su quello che è successo e su quello che sta ancora succedendo”, inizia così la lettera scritta dalla. “Tutto il mio soggiorno creativo si è trasformato ...

Advertising

SimoneAlliva : Sul Corriere c'è Susanna Tamaro che si rivolge a Draghi perché non ha potuto comprare i francobolli durante la sua… - DomenicoSortino : RT @IlPrimatoN: 'Irragionevole terrore, serve il tana libera tutti '. La lunga lettera della scrittrice al premier Draghi #SusannaTamaro h… - HoppipollaFede : Il degrado del pensiero pseudo-libertario, il suo individualismo marcatamente reazionario, sta nei pensierini che S… - rafcapuozzo : RT @SimoneAlliva: Sul Corriere c'è Susanna Tamaro che si rivolge a Draghi perché non ha potuto comprare i francobolli durante la sua villeg… - Superpana3 : Susanna Tamaro si lamenta solo perché gp scaduto,rimane sempre una serva nazieuropeista #COVID19 #16febbraio… -

Ultime Notizie dalla rete : Susanna Tamaro

Così la scrittrice, che sul Corriere firma un intervento sul rischio, a suo dire, "di finire prigionieri" della certificazione verde. Il Messaggero riporta l'apprezzamento del sindaco ...Così in una lettera aperta pubblicata oggi sul Corriere della Sera la scrittricesi rivolge direttamente al premier Draghi. 'Se cammino in perfetta solitudine in un bosco è impossibile ...Inizialmente, prima dell’infortunio di Sofia Goggia era stata designata Michela Moioli Mancano pochi giorni e poi terminerà anche l’edizione olimpica invernale dei Giochi di Pechino 2022. Il ...Tra chi si dice contraria al Green Pass c’è anche Susanna Tamaro. La scrittrice si è resa protagonista di una lunga lettera scritta a Corriere della Sera. Nella missiva, Susanna Tamaro, autrice di ...