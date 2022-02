Superbonus | firmato il Decreto sui massimali | cosa cambia

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il ministro per la Transizione Ecologica Cingolani hanella serata del 14 febbraio il nuovoMinisteriale che definisce i costi massimi specifici agevolabili ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese per ile gli altri bonus edilizi per l’efficientamento degli edifici. Ilsi è reso necessario per ridefinire i costi massimi alla luce dell’aumento dei costi delle materie prime registrato tra il 2020 e il 2021 e dell’andamento del mercato. I nuovi, infatti, aumentano quelli già vigenti per l’Ecobonus e contenuti deldel MISE del 2020 di almeno il 20%. “Con questo– commenta il ministro Cingolani – si completa l’operazione che sta portando avanti il Governo ponendo un freno all’eccessiva lievitazione ...