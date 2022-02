Strage alle elementari: l'azienda di armi risarcirà i parenti (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sentenza storica, Remington Arms è stata ritenuta responsabile. Pagherà 75 milioni di dollari alle famiglie di bimbi e adulti uccisi Leggi su quotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sentenza storica, Remington Arms è stata ritenuta responsabile. Pagherà 75 milioni di dollarifamiglie di bimbi e adulti uccisi

ilpost : Un’azienda produttrice di armi, Remington, ha concordato un risarcimento da 73 milioni di dollari alle famiglie coi… - AvellinoCgil : RT @FLC_CGIL_Lazio: La tragica vicenda di Giuseppe #Lenoci rende ancora più urgente il superamento della logica del profitto come obiettivo… - BernardShakey11 : Un’azienda produttrice di armi, Remington, ha concordato un risarcimento da 73 milioni di dollari alle famiglie coi… - vannisantoni : RT @acirne: La #Remington pagherà 73 milioni alle famiglie delle vittime di Sandy Hook. Per quella strage fu usata una sua arma. È la prima… - angela_massi : RT @acirne: La #Remington pagherà 73 milioni alle famiglie delle vittime di Sandy Hook. Per quella strage fu usata una sua arma. È la prima… -