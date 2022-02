Stoltenberg, vediamo altre truppe di Mosca in arrivo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Nato non ha notato nessun segno chiaro di de - escalation sul terreno, anzi le truppe russe "sono aumentate non diminuite". Lo ha detto il segretario generale dell'Alleanza Jens Stoltenberg aprendo ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Nato non ha notato nessun segno chiaro di de - escalation sul terreno, anzi lerusse "sono aumentate non diminuite". Lo ha detto il segretario generale dell'Alleanza Jensaprendo ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Nato, Stoltenberg: vediamo altre truppe di Mosca in arrivo #nato #stoltenberg #russe #jensstoltenberg #segretariogene… - iconanews : Stoltenberg, vediamo altre truppe di Mosca in arrivo - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Nato, Stoltenberg: vediamo altre truppe di Mosca in arrivo #nato #stoltenberg #russe #jensstoltenberg #segretariogene… - akastwee : Il segretario #NATO #Stoltenberg: 'Finora non vediamo de-escalation' #Ucraina #Russia #Putin - EsmeraldaCuddy : RT @MediasetTgcom24: Nato, Stoltenberg: vediamo altre truppe di Mosca in arrivo #nato #stoltenberg #russe #jensstoltenberg #segretariogene… -