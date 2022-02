Spaccio internazionale, il senatore Pd Cerno citato negli atti. “Il mio ex ordinava cocaina a casa mia” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb — Nelle intercettazioni i pusher lo chiamavano «il politico», senza mai nominarlo: ora il nome di Tommaso Cerno, senatore Pd è comparso negli atti — citato ma non indagato — dell’inchiesta sul traffico internazionale di stupefacenti in cui è coinvolta anche la sorella di Ornella Muti, Claudia Rivelli. Gli stupefacenti venivano consegnati a domicilio, anche durante il lockdown, o spacciati in alcuni locali della Roma «bene». Un giro di affari enorme, con 290 spedizioni tracciate per un volume d’affari di quasi 5 milioni di euro con importazioni da Olanda, Canada, Polonia, Francia, Croazia e Cina. Cerno citato negli atti Il politico è citato — non come acquirente diretto, bensì come tramite ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb — Nelle intercettazioni i pusher lo chiamavano «il politico», senza mai nominarlo: ora il nome di TommasoPd è comparsoma non indagato — dell’inchiesta sul trafficodi stupefacenti in cui è coinvolta anche la sorella di Ornella Muti, Claudia Rivelli. Gli stupefacenti venivano consegnati a domicilio, anche durante il lockdown, o spacciati in alcuni locali della Roma «bene». Un giro di affari enorme, con 290 spedizioni tracciate per un volume d’affari di quasi 5 milioni di euro con importazioni da Olanda, Canada, Polonia, Francia, Croazia e Cina.Il politico è— non come acquirente diretto, bensì come tramite ...

