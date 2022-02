Sono 38 milioni le persone ad oggi contagiate dall'HIV, e solo il 73% riceve un trattamento per evitare che la malattia sfoci in AIDS (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La lotta all’HIV e all’AIDS prosegue senza sosta da decenni, anche se ultimamente ne abbiamo sentito parlare meno dovendo lottare contro un altro virus. Gli anti-retrovirali attualmente disponibili consentono alle persone affette da HIV – il virus che può sfociare nella mortale AIDS – di tenere l’infezione sotto controllo. Ma Sono 38 milioni le persone ad oggi contagiate, di cui solo il 73% riceve un trattamento. Lo scopo della scienza è quello di debellare una pandemia incurabile da decenni. Fortunatamente, ogni tanto arrivano anche delle buone notizie che donano speranza ai tanti contagiati da questo male. Come quella di questa paziente guarita. Leggi ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La lotta all’HIV e all’prosegue senza sosta da decenni, anche se ultimamente ne abbiamo sentito parlare meno dovendo lottare contro un altro virus. Gli anti-retrovirali attualmente disponibili consentono alleaffette da HIV – il virus che puòare nella mortale– di tenere l’infezione sotto controllo. Ma38lead, di cuiil 73%un. Lo scopo della scienza è quello di debellare una pandemia incurabile da decenni. Fortunatamente, ogni tanto arrivano anche delle buone notizie che donano speranza ai tanti contagiati da questo male. Come quella di questa paziente guarita. Leggi ...

