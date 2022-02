Soleil Sorge si scaglia contro Alex Belli: prosegue senza sosta la sceneggiata tra i gieffini (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sono passati soltanto due mesi da quando Alex Belli ha dovuto abbandonare la casa del Grande Fratello Vip in seguito alla squalifica, ma in questi giorni l’attore è tornato nel reality – dove ad attenderlo questa volta ci sono sia la compagna Delia Duran che Soleil Sorge. Inutile dire che si sono create subito delle tensioni a causa dell’atteggiamento del gieffino e alla fine l’influencer italo-americana ha pensato di dirgli cosa pensa del trattamento che sta riservando alla compagna. Soleil affonda senza pietà contro Alex per il trattamento riservato a Delia Il giorno di San Valentino Alex Belli ha fatto il suo ritorno nella casa del Grande Fratello Vip e la sceneggiata più seguita degli ultimi ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sono passati soltanto due mesi da quandoha dovuto abbandonare la casa del Grande Fratello Vip in seguito alla squalifica, ma in questi giorni l’attore è tornato nel reality – dove ad attenderlo questa volta ci sono sia la compagna Delia Duran che. Inutile dire che si sono create subito delle tensioni a causa dell’atteggiamento del gieffino e alla fine l’influencer italo-americana ha pensato di dirgli cosa pensa del trattamento che sta riservando alla compagna.affondapietàper il trattamento riservato a Delia Il giorno di San Valentinoha fatto il suo ritorno nella casa del Grande Fratello Vip e lapiù seguita degli ultimi ...

