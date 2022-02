Soleil Sorge ride alle spalle di Delia Duran (Video) (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Soleil Sorge è delusa dalle attenzioni che Alex Belli rivolge a Delia, sua moglie. L’influencer ieri sera si è “esibita” nella caricatura di Delia Duran Soleil Sorge è probabilmente amareggiata della scelta di Alex Belli di riconquistare Delia Duran, motivo che lo ha spinto a rientrare nella casa del Grande Fratello proprio due giorni fa. E usa Delia Duran come sfogo per la sua delusione. Nel post puntata ha sparlato di lei con Jessica, mentre ieri sera le ha fatto la caricatura, imitando il suo modo di ballare e il gesto fatto in piscina qualche giorno fa. Per “esibirsi” sceglie le compagne d’avventura che più non soffrono Delia. Si tratta di Jessica Selassié, la ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022)è delusa dattenzioni che Alex Belli rivolge a, sua moglie. L’influencer ieri sera si è “esibita” nella caricatura diè probabilmente amareggiata della scelta di Alex Belli di riconquistare, motivo che lo ha spinto a rientrare nella casa del Grande Fratello proprio due giorni fa. E usacome sfogo per la sua delusione. Nel post puntata ha sparlato di lei con Jessica, mentre ieri sera le ha fatto la caricatura, imitando il suo modo di ballare e il gesto fatto in piscina qualche giorno fa. Per “esibirsi” sceglie le compagne d’avventura che più non soffrono. Si tratta di Jessica Selassié, la ...

Advertising

361_magazine : Soleil Sorge è delusa dalle attenzioni che Alex Belli rivolge a Delia, sua moglie. L'influencer ieri sera si è 'esi… - ParliamoDiNews : Soleil Sorge gelosa di Alex Belli: `Non sei coinvolto da me`/ `Non ce la faccio a...` #AlexBelli #SoleilSorgÈ - ParliamoDiNews : Grande Fratello Vip, Alex Belli si inginocchia davanti a Soleil Sorge e Delia Duran lo strattona: `Non toccarla e d… - abruzzoweb : GF VIP: IL FOTOGRAFO ABRUZZESE ODDI SCOPRITORE DI SOLEIL SORGE, “SEMBRA CRUDA, MA HA GRANDE CUORE” - SorieroAndreina : RT @Soleilandia: Un ringziamento a questa fottuta donna di nome Soleil Anastasia Sorge per aver rallegrato come sempre la serata ?? Merita… -